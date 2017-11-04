Пучдемон готов сотрудничать с прокуратурой Бельгии по европейскому ордеру - СМИ

Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Бельгии по европейскому ордеру на арест. Об этом говорится в сообщении Associated Press.

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"Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, выданным Испанией", - заявил Пучдемон.

В то же время он не предоставил информации о своем местонахождении.

Как сообщал УНИАН, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой уже было приостановлено Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате. В четверг Национальная судебная коллегия Испании постановил взять под стражу восемь политиков, в том числе бывшего заместителя председателя автономии Ориоль Жункераса. Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства находятся в Бельгии и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

В пятницу Верховный суд Испании выдал европейский ордер на Пучдемона. Постановление касается и четырех бывших министров в составе местного правительства, которые, как и Пучдемон, бежали в Бельгии.