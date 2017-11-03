Десятки тысяч каталонцев вышли на акцию против ареста экс-министров (фото)

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1509715827-6970-lyudi-trimayut-baneri-z-napisom-svobodu-politichnim-vyaznyam.jpg?0.19032278397048308" src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1509715827-6970-lyudi-trimayut-baneri-z-napisom-svobodu-politichnim-vyaznyam.jpg?0.19032278397048308" alt="Люди держат баннеры с надписью:" Свободу="" политическим="" заключенным"="" reuters"="" title="Люди держат баннеры с надписью: ">

В Барселоне вечером в четверг, 2 ноября, десятки тысяч людей пришли к зданию регионального парламента, требуя освобождения арестованных в четверг бывших каталонских министров.

Как передает DW.com, полиция оценила количество участников в 20 тысяч человек. Свой протест против заключения экс-министров выразила также мэр Барселоны Ада Колау, которая назвала аресты проявлением "авторитаризма" и "жаждой мести". Крупные акции протеста состоялись также в Жироне и Таррагоне.

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Осудил арест бывших министров и футбольный клуб "Барселона", который заявил о солидарности с заключенными и их семьями. "При исключительной нынешней ситуации ФК "Барселона" призывает к сдержанности и подтверждает свою приверженность свободе и демократическим принципам ради возможности построения мостов, чтобы уладить конфликт с помощью консенсуса, мирным и политическим путем", - говорится в заявлении клуба, опубликованном на его сайте.

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Брюсселе, прокомментировал арест девятерых бывших министров правительства Каталонии, назвав решение судьи Кармен Ламели "большой ошибкой".

В ответ на вопрос, здастся ли Пучдемон правоохранителям в случае выдачи ордера, адвокат отстраненного лидера Каталонии Пауль Бекерт заявил агентству Associated Press: "Конечно, иначе полиция придет за ним".