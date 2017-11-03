Экс-министр правительства Каталонии внес залог в 50 тысяч евро и сегодня выйдет на свободу

Экс-министр каталонского правительства Сантьяго Вила, который внес залог в 50 тыс. евро, выйдет на свободу. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

По данным источников, экс-министр перевел на счет Национальной судебной палаты Испании 50 тыс. евро залога. Ночь на пятницу Вила провел в тюрьме вместе с другими арестованными чиновниками.

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Адвокат Вилы заявил, что его подзащитный мог внести залог еще в четверг вечером, но решил сознательно переночевать за решеткой "из солидарности" с экс-министрами, сообщает El Mundo.

Сантьяго Вила - единственный каталонский чиновник, который согласился сотрудничать со следствием, и единственный из восьми арестованных экс-чиновников, которого суд арестовал с правом залога.

Сантьяго Вила подал в отставку перед провозглашением независимости Каталонии.

Ранее УНИАН сообщал, что испанский суд арестовал восьмерых из девяти членов отстраненного от власти правительства Каталонии, которые пришли на допрос в Мадриде.

Также, генеральная прокуратура Испании попросила европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона и еще четырех бывших министров его правительства, которые не явились на допрос.