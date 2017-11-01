Трамп приказал ужесточить пограничный контроль в США
"Быть политкорректным хорошо, но не по этому вопросу", - считает Трамп.
Президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль. "Я только, что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить нашу уже жесткую программу проверки. Быть политкорректным хорошо, но не по этому вопросу!", - написал глава Белого дома в Twitter, передает РБК.
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В конце октября Трамп подписал указ, который ужесточает правила въезда в США. Этот документ был подписан американским президентом после того, как 24 октября, истек 120-дневный запрет на прием беженцев из стран Ближнего Востока.
Как отмечало Reuters, речь идет об 11 странах в отношении, которых введены дополнительные меры во время проверки для въезда в США. В Госдепе сообщили, что члены семей беженцев, в том числе, будут должны предоставить сведения о своей семьей и информацию о местоположении заявителя за последние десять лет.
Однако, в ведомстве не уточнили о каких странах идет речь. Источники Reuters сообщили, что дополнительные меры могут коснуться Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, КНДР, Сомали, Южного Судана, Сирии и Йемена.