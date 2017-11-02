Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. В этом году рейтинг возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Второе место заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ставшая новичком рейтинга за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.

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Третье место в списке получила супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая за год вместе с мужем потратила более 40 млрд на гранты и поддерживает организации в более чем 100 странах мира.

В первую пятерку также вошли операционный директор Facebook Шерил Сандберг и гендиректор General Motors Мэри Барра.

Самое резкое падение в рейтинге продемонстрировала Хиллари Клинтон, которая потеряла 65 позиций, переместившись со второй строчки на 67-ю.

Как сообщал УНИАН, в рейтинг самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes вошли шестеро украинцев. Самым богатым украинцем в списке богачей оказался олигарх Ринат Ахметов.