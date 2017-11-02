Любимое выражение Трампа стало словом года

Онлайн-словарь Collins назвал английское выражение Fake news словом года. Об этом сообщает ВВС.

Выражение "fake news" (фейковые, неправдивые новости), означает ложную, но часто сенсационную информацию, которую распространяют под видом новостей.

Популярность фразы этого года выросла на 365%, в частности благодаря президенту США Дональду Трампу, который любит использовать ее в своих выступлениях и твитах.

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В список популярных слов в этом году также вошли понятия "Insta" - сокращенная версия названия соцсети Instagram, "спиннер" - развлекательная игрушка, а также "Antifa" - общественное движение борьбы с фашизмом.

Напомним, что в прошлом году словом года стал термин Brexit, который означает выход Великобритании из состава Европейского союза.