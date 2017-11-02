Более 5 миллионов рублей в день: СМИ узнали о колоссальных доходах родственника Путина

Родственник президента РФ Владимира Путина, а именно его двоюродный племянник Михаил Шеломов в прошлом году получал доход в размере 5, 58 млн рублей за календарный день, пишет «Дождь».

Такие данные следуют из финансовых отчетов трех компаний, которые принадлежат Шеломову и которые суммарно заработали 2,04 миллиарда рублей чистой прибыли. При этом сам Шеломов весь год проработал наемным менеджером в одной из компаний группы «Совкомфлот».

Читайте такжеМаккейн: Путин использовал соцсети для своих неоимперских амбиций

По оценкам Центра расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), суммарное состояние Шеломова составляет $ 573 млн. Однако, не исключено, что родственник Путина играет только носінальну роль и не имеет возможности реально распоряжаться своими доходами.