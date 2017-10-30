Звезда "Игры престолов" объяснил, почему не делает фото с любимой

Актер Кит Харингтон, известный ролью в сериале "Игра престолов", не привык скрывать от общественности свою жизнь, но отказывается от совместных фотографий со своей невестой актрисой Роуз Лесли. Артист признался, что не хочет превращать эти отношения в шоу. Об этом сообщает The Guardian.

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Харингтон отметил, что не рассказывает много об отношениях со своей невестой из-за глубокого уважения к ней: "Я просто этого не делаю, и я не буду много говорить об этом сейчас, но я не верю в разговоры о своих отношениях в прессе, потому что это ... Я твердо верю, что это ее отношения и мои, и она может быть против чего-то, что я скажу здесь. Поэтому я просто не говорю об этом. Я искренне думаю, что это наша личная жизнь". Также актеры принципиально отказываются от совместных селфи. Актер прокомментировал:

"Мы с Роуз никогда специально не делаем совместные снимки, потому что нам кажется, что тогда наши отношения будут как будто напоказ. Мы станем марионетками на чьем-то шоу".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда "Игры престолов" рассказал о первых провальных съемках и успехе сериала.