Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах (видео)

23:12, 24 октября 2017
Общество
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На этот раз свои обвинения против актера огласили две журналистки - Лиза Герреро и Дженни МакКарси.

Звезда боевиков Стивен Сигал стал следующим фигурантом секс-скандала в Голливуде, который начался с обвинений Харви Вайнштейна в домогательствах, говорится в сюжете ТСН.

На этот раз свои обвинения против актера огласили две журналистки - Лиза Герреро и Дженни МакКарси.

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Женщины утверждают: знаменитость приглашал их на интервью в свой гостиничный номер. А там представал перед ними в одном лишь халате, пояс которого постоянно развязывался и обнажал гениталии актера.

Сразу за этими откровениями, в домогательствах Сигала обвинила актриса Рей Дон Чонг. Мужчина не смолчал и прокомментировал заявления женщин. Правда, только нецензурщиной. По мнению Сигала, журналистки вели себя, будто они были влюблены в него, пишет Daily Mail.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Сигал год назад стал гражданином России - за активную поддержку политики Путина. 

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Теги: #домогательства в Голливуде#Стивен Сигал актер