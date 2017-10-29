Европа находится в зоне досягаемости ракет КНДР, страны-члены НАТО готовы нанести контрудар - Столтенберг
09:34, 29 октября 2017Мир
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Он отметил, что НАТО поддерживает санкции против Северной Кореи и что республику необходимо усадить за стол переговоров.
Запуск ракеты Hwasong-12 / REUTERS
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете "Иомиури" заявил, что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР, передает "112 Украина".
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"Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО поддерживает санкции против Северной Кореи и что республику необходимо усадить за стол переговоров.
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