По делу о связях Трампа с Россией выдвинули первые обвинения - CNN

Большое жюри (коллегия присяжных) в пятницу одобрило первые обвинения в расследовании относительно возможного российского вмешательства в выборы президента США, которое осуществляет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, следователи проверяют финансовые связи президента Дональда Трампа и его соратников с Россией.

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Обвинения пока остаются засекреченными согласно распоряжению федерального судьи, однако детали могут раскрыть в понедельник после первых задержаний подозреваемых, отмечают источники.

Представитель специального прокурора отказался комментировать эту информацию.