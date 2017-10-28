По делу о связях Трампа с Россией выдвинули первые обвинения - CNN
Обвинения пока остаются засекреченными согласно распоряжению федерального судьи, однако детали могут раскрыть после первых задержаний в понедельник.
Большое жюри (коллегия присяжных) в пятницу одобрило первые обвинения в расследовании относительно возможного российского вмешательства в выборы президента США, которое осуществляет специальный прокурор Роберт Мюллер.
Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, следователи проверяют финансовые связи президента Дональда Трампа и его соратников с Россией.
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Обвинения пока остаются засекреченными согласно распоряжению федерального судьи, однако детали могут раскрыть в понедельник после первых задержаний подозреваемых, отмечают источники.
Представитель специального прокурора отказался комментировать эту информацию.