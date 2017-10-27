Россия должна прекратить прикрывать применения химоружия в Сирии режимом Асада – МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Кремль прекратить покрывать применения правительством Башара Асада химического оружия в Сирии, пишет Reuters.

"Россия неоднократно пыталась сорвать попытки узнать истину нападения на Хан Шейхун", - сказал он, добавив, что "Россия последовательно решила прикрывать Асада".

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Джонсон призвал Кремль соблюдать обязательств.

"Это может лишь подорвать глобальный консенсус относительно применения химического оружия. Я призываю Россию перестать прикрывать своего отчаянного союзника и придерживаться своего обязательства обеспечить, чтобы химическое оружие больше не использовалось», - сказал политик.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия в Совете Безопасности ООН ветировал решение о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии. Отмечается, что мандаты миссии заканчиваются в середине ноября этого года. В частности, представители миссии (JIM) должны сообщить до 26 октября о том, кто был ответственным за нападение 4 апреля на город Хан Шейхун, в результате которого погибли десятки людей. При этом посол РФ Василий Небензя попросил отложить голосование, хоть и безуспешно.