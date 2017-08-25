Россию заподозрили в злоупотреблении системой Интерпола - СМИ

Россию ждет выяснение отношений с лидерами европейских стран из-за обвинений в том, что она злоупотребляет международной системой красного предупреждения, которая используется для ареста преступников через Интерпол, с целью заткнуть критиков Владимира Путина, передает Би-би-си со ссылкой на публикацию в Daily Telegraph.

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Согласно документам, с которыми ознакомилась DT, Москва обратилась в Интерпол с ордером на задержание и выдачу Билла Браудера - бывшего работодателя Сергея Магнитского и организатора кампании по введению санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека.

В Европе все чаще выражают озабоченность из-за использования красных предупреждений авторитарными лидерами, которые таким образом хотят расправиться со своими критиками. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о недопустимости злоупотребления системой Интерпола, после того как Анкара направила запрос на арест турецкого журналиста в Испании, сообщает Daily Telegraph.

В начале августа Браудер давал показания в судебном комитете американского сената о встрече сына Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - с российским адвокатом Весельницкой, напоминает газета.