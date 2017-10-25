Племянник курьера, получившего от Эйнштейна записку вместо чаевых, продал ее за $1,5 миллиона

Записка Альберта Эйнштейна продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов. В ней он изложил рецепт счастливой жизни, сообщает Би-би-си.

Эту записку в 1922 году Эйнштейн дал курьеру токийского отеля вместо чаевых. Ученый только что узнал о присуждении ему Нобелевской премии по физике и сказал курьеру, что, если повезет, эта записка окажется намного более ценной, чем чаевые.

Читайте также7 вопросов об историческом открытии: при чем тут Эйнштейн и что такое гравитационные волны

Автор теории относительности читал лекции в Японии. Когда к нему в номер постучался курьер с посылкой, у Эйнштейна не оказалось денег на чаевые.

Вместо этого он отдал курьеру листок из блокнота с логотипом гостиницы Imperial Hotel Tokyo. На листке рукой знаменитого физика было написано по-немецки: "Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погоня за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает". На продажу записку выставил племянник курьера.

Вторая записка, написанная Эйнштейном в то же время, гласит: "Где есть воля, там есть и способ". Она была продана за 240 тысяч долларов, сообщил аукционный дом "Виннерс".

Итоговая цена двух лотов оказалась значительно выше ожидавшейся, заявил представитель "Виннерс". По его словам, одну из записок купил некий европейский гражданин, пожелавший остаться неизвестным.

Как сообщал УНИАН, недавно записную книжку Гитлера с телефонными номерами продали на аукционе.