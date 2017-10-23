"Отвратительный поступок": в посольстве РФ отреагировали на "разъяснительные таблички" у советских памятников в Литве
В ведомстве пообещали привлечь юристов для правовой оценки действий литовских чиновников.
Российское посольство назвало объяснительные таблички у памятников советским солдатам в одном из районов Литвы отвратительными, пишет ТАСС.
"Это безусловно отвратительный поступок, который оскорбляет память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - отметили в посольстве.
В ведомстве обещают привлечь юристов для правовой оценки действий литовских чиновников.
Согласно сообщению Delfi, в Биржайского районе Литвы установили таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается информация, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.
Как сообщал УНИАН ранее, в Ростове-на-Дону открыли памятник русским оккупантам, которые воевали на Донбассе. В РФ, стелу открыли помощник президента России Владислав Сурков, ставленник Кремля в Донецке Александр Захарченко, а также первый руководитель оккупационной администрации, ныне глава так называемого «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.