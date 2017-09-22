Выступление Эрдогана в Нью-Йорке было прервано из-за драки

Выступление президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis было прервано из-за выступления протестующих. Об этом пишет газета The New York Times.

Как сообщается, протестующие требовали, чтобы Эрдоган «убирался из США». После криков завязалась драка, в ходе которой сторонники Эрдогана и охрана вытолкали протестующих из помещения. Сам Эрдоган прервал свою речь на время инцидента и молча наблюдал за происходящим.

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По словам представителя полиции, после инцидента было задержано пять человек.

Газета отмечает, что это не первый случай открытых выступлений против Эрдогана в США. В мае, во время последнего официального визита Эрдогана в США его охранники подрались с демонстрантами около резиденции посла Турции в Вашингтоне. Позднее 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предъявили обвинения за нападение на участников митинга.