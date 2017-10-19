Крым - большая победа Путина: что писала о политике Собчак, собравшаяся в президенты

Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Она увлеклась политикой на волне протестов в России, начавшихся в 2011 году. В 2012 у нее в квартире власти провели обыск и изъяли деньги. Тогда она встречалась с оппозиционером Ильей Яшиным. Она рассталась с ним в декабре 2012 года, и уже в феврале 2013 года вышла замуж за актера Максима Виторгана.

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Свернув оппозиционную деятельность, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака продолжала писать о своих взглядах на российскую действительность в Twitter, где у нее полтора миллиона подписчиков. Meduza собрала политические твиты нового кандидата в президенты.

13 сент. 2016 г. - "Я и так решила не идти на выборы,а тут еще идеальное обьяснение подоспело".

6 мар. 2014 г. - "Если Путин вернет России Крым бескровно,останется в истории великим.и ничего с этим не поделать. #простофакты"

9 мар. 2014 г. - "Я считаю,что если бескровно(!!) Крым станет нашим-то это будет большая победа Путина"

22 мар. 2014 г. - "Кстати,мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая комбинация"

17 янв. 2016 г. - "Всегда говорила-Донбасс был разменной монетой,и вот Сурков наконец ее разменял. И неплохо разменял-отмена Санкций и прощенный Крым"

1 мар. 2014 г. - "Я не сравниваю Сирию и Крым. Я сравниваю принцип. Принцип соблюдения международного права.если мы требовали этого от США,то обязаны собл-ть"

12 дек. 2011 г. - "Все разузнала-Прохоров был опять призван для отвода голосов на себя.все согласовано.кремль понял что нужна альтернатива". (Михаил Прохоров - российский миллиардер, участник президентских выборов 2012 года, на которых он занял 3 место, 2 место в Москве и Санкт-Петербурге)

6 сент. 2012 г. - "Каждый раз когда Путин шутит,в России умирает один журавль"

19 сент. 2013 г. - "Каждый раз когда Путин шутит про гомосексуализм где то умирает Панда"

1 мар. 2014 г. - "Вот я вам говорила,что Путин -не про деньги уже давно,а про "войти в историю". Олимпиада-хорошо,но аппетиты растут.>"

20 дек. 2012 г. - "Раскрыт секрет путина-он ничего про воровство не знает-поэтому и не старится..."

29 дек. 2012 г. - "@KSHN неужели ты правда думаешь,что все что происходило с моей семьей этот год- "постановка"а я -мата хари Путина?я прям поверить не могу:("

15 июн. 2013 г. - "Следующий законопроект Мизулиной будет связан с губительным влиянием Чупа-чупсов на демографическую ситуацию в стране..."

10 дек. 2011 г. - "Как же круто! Пришла на йогу-вся группа идет на митинг!:)"

10 дек. 2011 г. - "А вот Онищенко не рекомендует идти на митинг из за..гриппа!!!что делать?идея поехать на болотную становится реальным риском для жизни..:)"

15 дек. 2012 г. - "Меня задержали"

15 июл. 2012 г. - "Если вам приснилась Ксения Собчак-значит скоро у вас будет обыск"

2 авг. 2012 г. - "Гудков,Навальный..всех сейчас хотят посадить,а меня-только ограбить. Считай ,повезло"

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Собчак записала видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, обрушившись на него с критикой из-за запрета российских соцсетей. Видео опубликовал сайт, "вдохновителем которого был и остается Олесь Бузина".