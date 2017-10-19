Армия Ирака захватила еще один нефтяной район под Мосулом

Иракские войска взяли под контроль еще один нефтяной комплекс близ города Мосул на севере страны. Армейские части в четверг, 19 октября, были размещены на нефтяных полях Эйн-Зала, а также в представительствах компании-оператора в районе Зумар к северо-западу от Мосула, сообщили иракские военные источники. Формирования курдов отступили без боя. Об этом сообщает DW.

Армия Ирака и союзные шиитские формирования 16 октября начали операцию по восстановлению контроля над спорными территориями близ Иракского Курдистана. Они уже заняли богатую нефтью провинцию Киркук.

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Курды, однако, заявляют, что они по-прежнему контролируют нефтеносный район Хурмала к северо-западу от Киркука. Хурмала является частью геологической структуры Киркукского нефтяного бассейна. Это месторождение разрабатывалось региональным правительством Курдистана, поскольку находится в пределах его административных границ.

Правительство в Багдаде начало военную операцию на севере Ирака в ответ референдум о независимости, проведенный в Иракском Курдистане. Со времени начала операции Киркук покинули уже около 100 тысяч курдов, сообщил представитель региональной администрации Курдистана.

Между тем Совет Безопасности ООН призвал участников конфликта на севере Ирака отказаться от угроз и насилия и вступить в конструктивный диалог с целью деэскалации кризиса. В заявлении Совбеза особо подчеркивается важность сохранения территориальной целостности Ирака на основе иракской конституции. И правительство в Багдаде, и курды являются важными союзниками Запада в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).