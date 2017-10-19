Санкции для России лидеры ЕС рассмотрят в декабре - дипломат

Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС сегодня на саммите в Брюсселе рассмотрят вопросы миграции и Brexit, а что касается санкций для России из-за ее действий в Украине, так это будет предметом обсуждения на саммите в декабре.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

«Вопрос санкций для России (срок действия которых истекает 31 января 2018 - УНИАН) будет на повестке дня лидеров в декабре», - сказал дипломат.

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По мнению европейского чиновника, механизм принятия решения относительно будущего санкций будет таким же, как и в прошлый раз - лидеры примут политическое решение, а затем он будет принят на уровне Комитета постоянных представителей и утвержден письменной процедурой Советом ЕС.

На повестке нынешнего саммита, который будет продолжаться 19 и 20 октября, стоят вопросы миграции, обороны, внешней политики (Турция) и Brexit.

Как известно, пакет экономических санкций для России, связанный с выполнением Минских договоренностей, был принят в июле и сентябре 2014 года. Санкции продлевают на каждые полгода. Последний раз такое решение было принято 1 июля этого года.