Не менее 40 человек погибли при подрыве двух автомобилей у военной базы в Афганистане

10:03, 19 октября 2017
Мир
428

Министерство обороны Афганистана подтвердило атаку на военную базу в провинции Кандагар.

Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 40 военнослужащих погибли в результате подрыва двух автомобилей возле военной базу в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

«Два террориста-смертника атаковали на (армейских внедорожниках. — ред.) Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат», — говорится в сообщении в твиттере.

Читайте такжеАэропорт Кабула обстреляли во время визита главы Пентагона: есть пострадавшие (фото)

Телеканал 1TV сообщает, что министерство обороны Афганистана подтвердило атаку на военную базу в провинции Кандагар.

Ранее экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани заявил, что гражданская война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока оттуда не уйдут американские войска.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв в Афганистане#терористы в Афганистане#атака в Афганистане#военные в Афганистане