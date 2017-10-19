Не менее 40 человек погибли при подрыве двух автомобилей у военной базы в Афганистане

По меньшей мере 40 военнослужащих погибли в результате подрыва двух автомобилей возле военной базу в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

«Два террориста-смертника атаковали на (армейских внедорожниках. — ред.) Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат», — говорится в сообщении в твиттере.

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Телеканал 1TV сообщает, что министерство обороны Афганистана подтвердило атаку на военную базу в провинции Кандагар.

Ранее экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани заявил, что гражданская война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока оттуда не уйдут американские войска.