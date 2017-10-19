В Курдистане заявили о нежелании войны с Ираком
09:46, 19 октября 2017Мир
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Глава МИД Курдистана заявил, что разногласия с Багдадом касались не нефти или национального флага, а будущего двух государств.
Иллюстрация / REUTERS
Глава МИД Иракского Курдистана Фалах Мустафа Бакир заявил, что автономный регион, пытаясь добиться независимости, никогда не планировал вступать в войну с иракскими войсками. Об этом он сказал в интервью CNN, передает Reuters.
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«Необходим диалог между Региональным правительством Курдистана и Багдадом, чтобы достичь понимания», — сказал министр.
Он добавил, что разногласия с Багдадом касались не нефти или национального флага, а будущего двух государств.
Ранее иракская армия отбила Киркук у курдов.
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