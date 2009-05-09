Акт вандализма в Варшаве: возле обелиска погибшим подожгли венки

В Варшаве сегодня было осквернено мемориальное кладбище советских воинов-освободителей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя российского Посольства в Польше, неизвестные злоумышленники подожгли несколько десятков венков, которые были установлены у главного обелиска советским воинам во время торжественной церемонии на территории кладбища-мемориала. Все венки сгорели дотла, также нанесен ущерб самому обелиску.

По предварительным данным, венки были облиты легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжены.

Очевидцами осквернения обелиска стали сегодня советские и польские ветераны, прибывшие в первой половине дня на мемориал.

В варшавской полиции о происшедшем акте вандализма пока ничего не известно. По словам дежурного офицера варшавской полиции, как только будет получено официальное заявление об инциденте, полиция начнет положенное в таких случаях расследование.

Всего при освобождении Польши погибли свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров.