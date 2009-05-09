Житель Испании выиграл джекпот - 126,2 миллиона евро

Житель Испании, купивший билет европейской лотереи EuroMillions, выиграл джекпот, сумма которого составила более 126,2 миллиона евро, сообщает телеканал Sky News.

Имя обладателя выигрышного билета неизвестно, сообщается лишь, что билет был куплен на территории Испании. Обладатель джекпота сумел угадать все семь выпавших при розыгрыше цифр, и оказался единственным, кому это удалось.

Таким образом, был побит предыдущий рекорд единовременного выигрыша в лотерею в Европе, составлявший 115,4 миллиона евро. В 2005 году столько выиграла жительница Ирландии Долорес Макнамара.

Как отмечает AFP, шанс угадать все семь цифр составлял 1 к 76 миллионам. Сумма в 126,2 миллиона евро, сравнивает агентство, равна примерно четырем годовым зарплатам Дэвида Бэкхема или стоимости двух аэробусов A-320.

Мировой рекорд лотерейного выигрыша, полученного одним человеком, составляет 143 миллиона евро – столько выиграли два победителя лотереи American Mega Millions в марте 2007 года, разделив джекпот в 286 миллионов евро (390 миллионов долларов).

Лента.ру