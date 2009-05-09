Евросоюз подписал соглашение о газовой трубе в обход России

Европейский Союз, Турция, Грузия, Азербайджан и Египет договорились развивать проект “Набукко”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это закреплено в декларации по итогам Пражского саммита относительно развития “Южного коридора” (коридора по снабжению энергоресурсов с региона Каспийского моря в ЕС – УНИАН).

“Мы декларируем, что концепция “Южного коридора” является дополнительной к другим существующим энергетическим и транспортным партнерствам и проектам ЕС, и открыта для участия и вкладов третьих сторон”, - отмечается в документе.

В декларации говорится, что страны-подписанты договорились предоставить необходимую политическую и, где возможно, техническую и финансовую поддержку строительству “Южного коридора”, включая Транскаспийский газопровод, с целью диверсификации источников энергоснабжения, рынков и транспортных маршрутов.

В документе также отмечается, что страны, которые присоединились, будут развивать прозрачный и недискриминационный режим транспортировки нефти и газа, создавать прямые связи между обоими берегами Каспийского моря, способствовать активности частных компаний в развитии коридора.

Страны-члены ЕС и Турция также договорились способствовать реализации проекта газопровода Турция-Греция-Италия.

Несмотря на то, что декларацию подписали такие поставщики энергоресурсов как Азербайджан и Египет, и транзитеры – Грузия и Турция, основные поставщики из региона Каспийского моря – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан – отказались подписывать настоящий документ.

“Очевидно, что эти страны не любят подписывать декларации такого типа, и никогда не делают этого, и сегодняшний день не стал исключением”, - заявил на пресс-конференции после саммита председатель чешского президентства в Евросоюзе Мирек ТОПОЛАНЕК.

Как сообщал УНИАН, проект “Набукко” предусматривает строительство газопровода между Азербайджаном и Австрией длиной 3300 км. Проект рассчитан на снабжение 26-32 млрд. кубометров газа в год, его стоимость оценивается в 7,9 млрд. евро, а работы по строительству планируется завершить до 2014 года.