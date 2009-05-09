Россия в этом году на пропаганду за границей потратит $1,4 млрд.

Субсидии на информационно-пропагандистское сопровождение внешней и внутренней политики России и формирование благоприятного образа страны за рубежом в бюджете 2009 года увеличены более чем на 11,52 млрд. рублей (около 350 млн. дол.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПРФ, улучшение российского имиджа увеличивается в этом году на 33,4% и будет стоить российским налогоплательщикам 45,92 млрд. руб. (около 1,4 млрд. дол.). Основная масса этих средств пойдет на субсидии государственным средствам массовой информации. В частности, значительные средства получат два государственных информационных агентства - РИА "Новости" и ИТАР-ТАСС - их субсидирование увеличится на 77,8% и достигнет 3,8 млрд. руб. (около 115 млн. дол.)

Увеличиваются и финансирование телевизионных каналов и радиовещания. В частности, субсидии ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) для финансовой деятельности, "связанной с производством программного продукта, наполнением им теле-радио эфира и для обеспечения мероприятий по доведению продукта до зрителей" увеличены на 2,77 млрд. руб. (около 83 млн. дол) - до 17 млрд. руб. (около 515 млн. дол.)

При существенном наращивании расходов на интернет- и телепропаганду, сильно урезаны расходы бюджета на некоторые государственные печатные издания. В частности, субсидии на финансирование редакций журнала "Российская федерация сегодня" и "Парламентской газеты" сократили на 9,7 млн. руб. (около 290 тис. дол.) - до 72,8 млн. руб. (около 2,2 млн. дол.)

В общем, расходы бюджета на улучшение имиджа посредством печатной продукции снизились на 14,5% - до 3,3 млрд. руб. (около 100 млн. дол.). Значительную сумму решено выделить и на организацию вещания на иностранных языках. Каналу "ТВ-Новости" выделили на создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и испанском языках, финансирование решено увеличить почти в 2 раза - до 7,4 млрд. руб. (около 225 млн. дол.).

Отмечает, что в целом усилия по «настройке российского имиджа» сопоставимы с объемами финансирования 82 региональных программ занятости из бюджета. На эти цели в балансе страны дополнительно зарезервировано 43,7 млрд. руб. (около 1,32 млрд. дол.).