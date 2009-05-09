Грузинская оппозиция собирается продолжать акции протеста до 26 мая

Консервативная партия Грузии от имени организационного штаба оппозиции, с 9 апреля проводящей акции в Тбилиси с требованием отставки Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, направила мэрии Тбилиси уведомление о продлении акций до 22.00 26 мая, передает ИА «Новости-Грузия».

Акции одновременно запланированы в нескольких местах, в частности, на проспекте Руставели перед парламентом, у здания президентской резиденции, у двух зданий МВД Грузии, перед телекомпанией «Рустави-2», перед Госканцелярией, перед тбилисской мэрией и президентской резиденцией в Шавнабада (пригород Тбилиси).

Заявленное предположительное число акций протеста - 100 тыс. человек.

Мэрия Тбилиси пообещала на будущей неделе дать оппозиции официальный ответ.

26 мая Грузия будет отмечать День независимости, по традиции в этот день проводится парад в центре города, а за несколько дней начинаются репетиции торжественных мероприятий. В настоящее время акциями оппозиции блокирован весь центр города, где обычно проводятся торжественные церемонии.