Скандал в Британии: министры путали свой карман с государственным

Скандал с опубликованными в пятницу сведениями о расходовании британскими министрами денег налогоплательщиков на личные нужды получил неожиданное продолжение - депутаты обратились в Скотланд-Ярд с просьбой расследовать обстоятельства утечки информации, а один замминистра теперь может оказаться под следствием за растрату.

Британская газета Daily Telegraph в пятницу опубликовала скандальные данные о том, какие расходы премьер-министр Гордон Браун и другие члены кабинета возмещали за счет госказны - парламентарии нанимали садовников, обставляли свои новые квартиры, а также ремонтировали дома своих родственников. По сведениям издания, Гордон Браун заплатил из бюджета 6,6 тысячи фунтов стерлингов для возмещения "услуг по уборке" в своей квартире собственному брату Эндрю Брауну, занимающему один из руководящих постов в энергетической компании EDF Energy. Представители Брауна уже поспешили оправдаться, заявив, что премьер и его брат пользовались услугами одной и той же уборщицы, и нынешний глава правительства возместил брату его часть стоимости.

В материале обличаются траты десятка министров, вплоть до самых курьезных - министр культуры и спорта Энди Бернхэм буквально умолял дать ему денег на покупку и ремонт новой квартиры в Лондоне, в противном случае жена грозила ему разводом.

Многие министры были вынуждены оправдываться за свое стремление возместить за счет казны траты даже в несколько сотен фунтов стерлингов, заявляя, что действовали в рамках закона. Большинство из них выразили возмущение тем, что информация попала в прессу сейчас, за два месяца до того, как должна была быть официально опубликована. Как сообщил журналистам официальный представитель британской Палаты общин, у депутатов" есть основания полагать, что вопрос об утечке данной информации может быть связан с совершением уголовного преступления", в связи с чем в дело вмешалась лондонская полиция. Кроме того, депутаты увидели политический контекст в истории - обличительная информация о министрах непопулярного сейчас в стране лейбористского правительства появилась на страницах газеты, поддерживающей Консервативную партию. Между тем, как сообщает Би-би-си, Скотланд-Ярд заявил о намерении проверить расходы замминистра по делам занятости Тони Макналти, который с 2002 года возместил за счет бюджета траты в 60 тысяч фунтов, которые пошли на содержание дома его родителей.

РИА новости