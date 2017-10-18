В Китае водитель чудом выжил после падения строительного крана на его автомобиль (видео)

В китайской провинции Гуандун на едущую машину рухнул строительный кран. Видео происшествия опубликовало на YouTube издание People’s Daily.

Инцидент произошел во вторник, 17 октября. Хотя кран ударил по лобовому стеклу автомобиля, водитель не получил серьезных травм.

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Он отделался переломом лодыжки и сумел самостоятельно выбраться из машины. Причины падения крана выясняются.

Как сообщал УНИАН, австралийский серфер чудом спасся от трехметровой акулы, которая вцепилась ему в бедро.