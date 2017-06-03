На Мальте проходят досрочные выборы в парламент (фоторепортаж)

На Мальте в субботу, 3 июня, проходятдосрочные выборы парламента. Премьер-министр страны Джозеф Мускат, который попал под огонь критики из-за коррупционного скандала, надеется, что большинство из 342 тысяч зарегистрированных избирателей позволят ему остаться во главе правительства, передает DW.

В начале мая левоцентристский политик объявил досрочные всеобщие выборы после того, как его и его жену обвинили в причастности к скандалу вокруг так называемых "панамских документов" оффшорные фирмы. Муската критикуют также за сомнительные налоговые практики европейских концернов на Мальте. Среди этих концернов есть и крупные немецкие компании. Мускат отвергает все обвинения, называя их ложью.

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Кандидат от оппозиции Саймон Бузутти обвиняет Муската в подрыве репутации Мальты. Со своей стороны Мускат указывает избирателям на экономический бум, который переживает их страна. У Мальты - самые высокие темпы экономического роста во всем Евросоюзе. В этом году рост экономики страны составит, согласно прогнозам, 4,6 процента.