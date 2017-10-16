Лесные пожары в Португалии: число жертв выросло до 27 человек

Агентство гражданской защиты Португалии сообщило о минимум 27 погибших и 51 пострадавшем в результате лесных пожаров, которые бушуют в стране с выходных. Неподтвержденное количество людей считается пропавшими без вести, сообщает "112 Украина".

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По данным пресс-секретаря агентства Патриции Гаспар, 15 пострадавших от огня находятся в крайне тяжелом состоянии.

Гаспар заявила, что ситуация с лесными пожарами по-прежнему критическая из-за температуры выше 30 градусов. Оптимистичным является то, что приближается более прохладная и влажная погода.

Смерти от пожаров зафиксированы в густонаселенных центральных и северных частях Португалии.

Спасательные службы Португалии обнаружили более 500 лесных пожаров в воскресенье – рекордное число за один день, зафиксированное в течение года, и худшее за последние 10 лет.