В Испании и Португалии бушуют лесные пожары: погибло 9 человек (галерея)

Лесные пожары в Португалии и Испании в эти выходные унесли жизни девяти человек и привели к эвакуации тысяч человек, сообщает Европейская правда.

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"Органы гражданской защиты в Португалии сообщили, что шесть человек погибли и не менее 25 получили ранения. Большинство пострадавших – пожарные, которые боролись с огнем в центральных и северных районах страны", - говорится в сообщении.

В северо-западном испанском регионе Галисии власти заявили о гибели трех человек. Двое из них оказались в огненной ловушке в своем автомобиле. Огонь угрожал населенным пунктам, поэтому тысячи людей были эвакуированы.

Власти обеих стран заявили, что распространению огня способствовали сильные ветры из-за урагана "Офелия" в Атлантическом океане и высокая температура. Однако расследование фокусируются также на человеческом факторе.

Правительство Португалии объявило чрезвычайное положение для регионов на север от реки Таг. Дома, фабрики и другая инфраструктура были разрушены в результате более 440 лесных пожаров, 33 из которых считаются крупными. Огонь вызвал эвакуацию сотен человек.

Как сообщал УНИАН, летом в нынешних пожарах в Португалии погибло более 60 человек и свыше сотни получили ранения. Огонь уничтожил 141 тысячу гектаров лесов. Это примерно втрое больше, чем в среднем за последнее десятилетие.