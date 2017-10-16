ЕС не обсуждает введение дополнительных антииранских санкций - Могерини

15:21, 16 октября 2017
Мир
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Также она отметила, что посетит США для обсуждения отношений с Ираном и ядерной сделки.

Федерика Могерини / REUTERS

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет обсуждать введение дополнительных санкций против Ирана, сообщает РИА «Новости».

«Мы не обсуждали и не обсуждаем введение дополнительных санкций против Ирана», — сказала Могерини.

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Также она отметила, что посетит США для обсуждения отношений с Ираном и ядерной сделки.

«Я буду в Вашингтоне в начале ноября как раз по этой причине, а также для других переговоров, которые я часто и регулярно провожу», — добавила дипломат.

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Теги: #санкции против Ирана#ракетная программа Ирана#Евросоюз и Иран