ЕС не обсуждает введение дополнительных антииранских санкций - Могерини
15:21, 16 октября 2017Мир
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Также она отметила, что посетит США для обсуждения отношений с Ираном и ядерной сделки.
Федерика Могерини / REUTERS
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет обсуждать введение дополнительных санкций против Ирана, сообщает РИА «Новости».
«Мы не обсуждали и не обсуждаем введение дополнительных санкций против Ирана», — сказала Могерини.
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Также она отметила, что посетит США для обсуждения отношений с Ираном и ядерной сделки.
«Я буду в Вашингтоне в начале ноября как раз по этой причине, а также для других переговоров, которые я часто и регулярно провожу», — добавила дипломат.
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