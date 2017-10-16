Протесты в Кении после выборов: полиция убила 33 человека (фоторепортаж)

Полиция Кении убила по меньшей мере 33 человек в столице во время протестов после выборов в августе. Об этом сообщили правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, пишет Reuters.

В докладе говорится, что чрезмерная сила полиции против протестующих и жителей, поддерживающих лидера оппозиции Раила Одинга, вызвала гибель людей в Найроби.

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Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Кении прошли 8 августа. По их итогам президент Ухуру Кениата был переизбран на второй срок. Однако из-за многочисленных фальсификаций результаты голосования были отменены Верховным судом.

Повторное голосование должно состояться 26 октября. Но лидеры оппозиции уверены, что и оно пройдет с нарушениями. В этой связи политические оппоненты властей заявили о бойкоте выборов до тех пор, пока не будет проведена избирательная реформа и введена прозрачная система подсчета голосов.