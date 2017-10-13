В Польше отбили третью атаку российских хакеров: целью были компании в Украине
Ранее стало известно, что новая хакерская атака ожидается между 13 и 17 октября. Вероятнее всего, атака приурочена ко Дню защитника Отечества, который в Украине празднуют 14 октября.
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что киберэксперты его страны успешно отбили уже третью атаку российских хакеров. Однако угроза хакерских атак продолжает расти. Об этом он сказал в эфире телеканала TVP1 в пятницу, 13 октября, передает Deutsche Welle.
По словам Мацеревича, целью последней атаки были компании в Украине, которые также имеют представительства в Польше.
«К счастью, Польша отбила их, но угрозы растут ежедневно», - отметил польский министр.
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Как сообщал УНИАН, 12 октября Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.
Сегодня ранее стало, что новая хакерская атака ожидается между 13 и 17 октября. Вероятнее всего, атаку приурочено ко Дню защитника Отечества, который в Украине празднуют 14 октября.
Соответственно команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации обратилась к отечественным предпринимателям с призывом усилить киберзащита своих систем.
27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаки, что распространяет вирус Petya.A, который блокировал работу компьютерных систем. Вирус распространился также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.