Российские хакеры похитили секретные данные американской разведки – WSJ

Российским киберпреступникам в 2015 году удалось похитить секретную информацию из компьютеров Агентства национальной безопасности США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, как пишет ZN.UA.

Издание располагает информацией, что похищенные данные касались способов проникновения АНБ в компьютерные сети за границей, а также защиты сетей в США.

Взлом был осуществлен в 2015 году, но известно о нем стало лишь весной прошлого года.

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По данным WSJ, россияне смогли получить доступ к компьютерам АНБ с помощью антивирусных программ "Лаборатории Касперского", установленных на компьютерах компании-подрядчика, которая работала с Агентством.

Полученную информацию российские спецслужбы могли использовать для улучшения защиты собственных сетей.

В "Лаборатории Касперского" отрицают свою причастность к взлому и называют любые обвинения "ложными". Однако, как известно, использование программных продуктов российской компании в американских правительственных сетях в сентябре было запрещено в связи с вероятной угрозой национальной безопасности.

В АНБ пока что отказались комментировать эту информацию.