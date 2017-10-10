Лидера Каталонии немедленно арестуют, если он провозгласит независимость - Іndependent
В Каталонии дислоцированы офицеры полиции Испании, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.
Испанская полиция готова немедленно задержать лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость автономии от Испани. Об этом пишет The Іndependent со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.
По словам собеседника агентства, окончательное решение о действиях силовиков еще не принято. Однако в Каталонии дислоцированы офицеры полиции Испании, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.
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Как сообщал УНИАН, 10 октября полиция ужесточила меры безопасности в Барселоне. Правоохранители взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии, где глава правительства может объявить о независимости региона от Испании.