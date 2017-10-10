Лидера Каталонии немедленно арестуют, если он провозгласит независимость - Іndependent

Испанская полиция готова немедленно задержать лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость автономии от Испани. Об этом пишет The Іndependent со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.

По словам собеседника агентства, окончательное решение о действиях силовиков еще не принято. Однако в Каталонии дислоцированы офицеры полиции Испании, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.

Читайте такжеМэр столицы Каталонии выступила против самопровозглашения независимости

Как сообщал УНИАН, 10 октября полиция ужесточила меры безопасности в Барселоне. Правоохранители взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии, где глава правительства может объявить о независимости региона от Испании.