Полиция ужесточила меры безопасности в Барселоне

За несколько часов до начала заседания парламента Каталонии, на котором, как ожидается, глава регионального правительства Карлес Пучдемон может объявить о независимости региона от Испании, полиция усиливает меры безопасности. Как сообщает во вторник, 10 октября, агентство AP, полиция и гражданская гвардия взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии в Барселоне, как пишет DW.

Выступление Пучдемона ожидается в 18.00 часов. К этому времени сторонники независимости Каталонии намерены начать манифестацию перед парламентом. Несколькими днями ранее на улицы вышли сотни тысяч противников отделения региона от Испании.

Читайте такжеМэр столицы Каталонии выступила против самопровозглашения независимости

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Как объявили региональные власти, в нем приняли участие 42,3 процента избирателей (2,26 млн человек), из которых 2 млн проголосовали за независимость. Правительство Испании назвало плебисцит антиконституционным, усиленные силы полиции закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В столкновениях с силами правопорядка пострадали около 900 человек.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума, а была инсценировка" и пригрозил лишить ее статуса автономии. В свою очередь Еврокомиссия призвала правительство страны и власти Каталонии к диалогу. Франция и Германия заявили о своей солидарности с Мадридом.