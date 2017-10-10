Неравная схватка: в Словакии бабушка самостоятельно обезоружила своего грабителя (видео)
12:04, 10 октября 2017Мир
208 0
На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник приближается к женщине и целит в нее пистолетом.
В Словакии бабушка самостоятельно пыталась обезвредить вооруженного грабителя. Мужчина пытался ограбить ее магазин. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник приближается к женщине и целит в нее пистолетом.
Читайте такжеУкраинская бабушка может стать самой старейшей в мире (видео)
Пенсионерка не растерялись, и бросилась выхватывать оружие. Даже когда грабитель толкнул ее на пол, она не сдалась и выбила пистолет ногой. На крики прибежал муж владелицы магазина. И уже на улице, вместе, пенсионерам удалось обезвредить вора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter