Неугомонный Трамп: подборка самых скандальных решений американского президента (видео)

Предлагаем вспомнить самые скандальные из решений американского президента. В частности, это и отношение Дональда Трампа к мигрантам, и его ультиматум президенту Мексики возвести за счет соседней страны пограничную стену, и вмешательства во внешнюю политику дочери президента США - Иванки Трамп и еще немало непопулярных решений, которые уже успел принять на своем посту Трамп.

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Как сообщал УНИАН, Администрация президента США обнародовала список требований, которые касаются иммиграционной политики страны. Среди них, в частности, сооружение стены на границе с Мексикой, ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз и ограничения выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США.