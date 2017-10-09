Мадуро поблагодарил Трампа за свою известность
02:48, 09 октября 2017Мир
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Ранее он вновь раскритиковал американского президента, заявив, что «Трамп читает по бумажке».
Николас Мадуро / REUTERS
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский президент Дональд Трамп обеспечил ему известность. Об этом он сказал, выступая на государственном телевидении, передает Reuters.
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«Это честь, когда глава империи упоминает меня каждый день. Это значит, что я делаю что-то правильно!» — сказал венесуэльский президент.
По словам Мадуро, Трамп сделал его «известным по всему миру».
«Каждый раз, когда он упоминает меня, я нравлюсь им еще больше», — добавил Мадуро.
Ранее он вновь раскритиковал американского президента, заявив, что «Трамп читает по бумажке».
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