Мадуро поблагодарил Трампа за свою известность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский президент Дональд Трамп обеспечил ему известность. Об этом он сказал, выступая на государственном телевидении, передает Reuters.

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«Это честь, когда глава империи упоминает меня каждый день. Это значит, что я делаю что-то правильно!» — сказал венесуэльский президент.

По словам Мадуро, Трамп сделал его «известным по всему миру».

«Каждый раз, когда он упоминает меня, я нравлюсь им еще больше», — добавил Мадуро.

Ранее он вновь раскритиковал американского президента, заявив, что «Трамп читает по бумажке».