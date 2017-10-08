А руки и рот в крови: в Берлине на граффити с Путиным написали "убийца" и "вор" (фото)

В центре Берлина в день рождения Путина появилось графити с российским президентом, где он сидит в кресле в окружении двух голубей, один из которых у него на правой руке.

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Но вскоре на изображении Путина появились надписи "убийца" и "вор", пишет на своей странице в Facebook российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Уже днем на этом графити появились надписи Mörder и Dieb (то есть убийца и вор), а руки и рот Путлера были залиты кроваво-красной краской", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, акции в России 7 октября проводились в день 65-летия президента РФ Владимира Путина. Известно, что Навальный в настоящее время отбывает административный арест за призывы к проведению несанкционированных акций.