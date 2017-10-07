Иран не собирается пересматривать свою ракетную программу

Правительство Ирана отрицает готовность вести переговоры относительно пересмотра своей ракетной программы. "Иран на всех двусторонних дипломатических встречах (...) подчеркнул, что его оборонительная ракетная программа не обсуждается и что она не противоречит резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - сообщил в пятницу, 6 октября, представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, цитирует иранское агентство Mehr. Об этом пишет DW.

Читайте такжеТрамп на встрече с топ-командирами армии США заявил о "затишье перед бурей"

Ранее в пятницу информагентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщала, что Иран демонстрирует открытость к диалогу по своей ракетной программы с целью сохранить действующую ядерную сделку с шестеркой мировых держав, которая предполагает снятие с Тегерана ряда экономических санкций.

США пригрозили в одностороннем порядке выйти из ядерного соглашения. Президент Дональд Трамп до 15 октября должен дать оценку ее исполнению. По данным СМИ, которые ссылаются на источники в правительственных кругах США, оценка может быть неудовлетворительной.