Трампа настоятельно призвали предоставить Украине оружие - The New York Times

Бывший заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен настоятельно призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие на фоне непрекращающихся боевых действий на Донбассе. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании The New York Times, как пишет 112.

"В течение трех с половиной лет Москва игнорировала все дипломатические соглашения, предлагаемые Соединенными Штатами и Европой, чтобы положить конец кризису. Вместо того, чтобы реализовать Минские соглашения - дорожную карту, подписанную им для восстановления суверенитета Украины, при защите прав всех ее граждан, в том числе русскоязычного меньшинства, - Кремль отрицал простой смысл соглашения и уклонялся от своих обязательств. На оккупированном востоке сейчас находится одна из крупнейших танковых сил в Европе. И десятки тысяч российских войск находятся на границе, которую контролирует Москва, что является серьезным напоминанием Киеву о том, что гораздо больший запас его территории остается под угрозой", - пишет он.

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По его словам, президента РФ Владимира Путина можно заставить остановить боевые действия на востоке Украине. Для этого он должен знать, что его армия потерпит поражение. Пропаганда России "год за годом имеет больший эффект". Единственный выход, по его мнению, предоставить Украине оборонительное оружие.

"Оборонительное оружие для Украины - это та идея, время которой уже наступил ", - добавил политик.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко во время пребывания с рабочим визитом в Нью-Йорке заявил, что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности-2018". В документе указано, что Украина может получить от США 500 млн долл. финансовой поддержки на оборону, а также летальное оружие.