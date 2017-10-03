Семейная пара обманула магазин Amazon на $1,2 миллиона

Муж и жена из американского штата Индиана нашли способ обманывать один из крупнейших в мире интернет-магазинов Amazon, обнаружив лазейку в правилах доставки товаров, об этом сообщает издание The Star Press.

Пользуясь услугами магазина, Эрин и Ли Финан заметили, что бракованный или испорченный товар не обязательно возвращать до того, как покупатель получит взамен него новый. Семейная пара зарегистрировала более 100 аккаунтов в системе, с помощью которых заказывала разнообразную электронику.

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Получив товар, аферисты сообщали в магазин о браке и требовали замены. Получив замену, семья не торопилась возвращать продавцу «сломанный» товар, а представители магазина не требовали с них возврата. Таким образом, мошенники «дублировали» свои заказы, продавая полученные товары через посредников.

За время своей деятельности семья аферистов заработала около 1,2 млн долларов на продаже «бракованной» электроники. Однако их схема была раскрыта, и теперь супругам грозит до 20 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, во Франции за день до аукциона вор украл картину Ренуара. Стоимость картины составляет 25-30 тысяч евро.