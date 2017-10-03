Ирак и Иран провели совместные военные учения вблизи автономии курдов

Иран сообщил, что его военные провели совместные с Вооруженными силами Ирака военные учения на иранской территории недалеко от границы с Ираком на его участке, которая граничит с Иракским Курдистаном – посреди напряженности, которая возникла после референдума иракских курдов о независимости, пишет "Радио свобода".

Как сообщили военные Ирана, в учениях на западном пограничнье страны принимали участие бронетанковые, артиллерийские и авиационные подразделения с обеих стран.

Полуофициальное иранское агентство ISNA приводит слова командующего сухопутных сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана Могаммада Пакпура, который заявил, что «Иран и Ирак имеют общих врагов и должны обеспечивать безопасность своих границ от угроз» – без уточнений, что именно он имел в виду.

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В Иракском Курдистане сообщили, что обучение проходили за 250 метров от границы.

Нынешние учения войск двух стран вдоль их границы анонсировали в Иране еще 30 сентября. Тогда пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Масуд Джазаери заявил, что эти учения решили провести по результатам встречи видных иранских командующих, на которой, в частности, «снова отметили на территориальной целостности и единстве Ирака и незаконности референдума о независимости на севере Ирака».

На прошлой неделе военные в Ираке также принимали участие в учениях в Турции недалеко от иракской границы.