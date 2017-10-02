Трамп назвал тратой времени попытку диалога с КНДР
Президент США Дональд Трамп скептически отозвался о попытках госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить коммуникацию с КНДР. При этом он снова назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой".
Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон тратит время, пытаясь вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.
Американский президент вновь назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой». Также Трамп отметил, что США в конечном итоге «сделают то, что должно быть сделано».
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«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с «маленьким человеком-ракетой». Побереги силы, Рекс — мы сделаем то, что должно быть сделано», — написал американский президент.
Ранее Тиллерсон заявил, что США проверяют заинтересованность КНДР в диалоге.