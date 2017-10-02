В Дубае откроется самая большая в мире фоторамка стоимостью $44 миллиона

Строительство самой большой в мире фоторамки завершат в Дубае к концу этого месяца и уже в ноябре он станет доступна для посетителей. Об этом сообщает The National.

Высота рамки составляет 150 метров, ширина - 93 метра. Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города - с другой.

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На первом этаже здания будет расположен музей и выставочный зал. Панорамный лифт будет перевозить посетителей наверх, откуда открывается вид на город.

Проект стоимостью 43,6 миллиона долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен из-за нехватки необходимых материалов.

Как сообщал УНИАН, в Дубае испытали первое в мире летающее беспилотное такси. Такое такси имеет два пассажирских места и способно выполнять полеты продолжительностью до 30 минут.