Трамп пообещал справиться с Ким Чен Ыном
03:34, 02 октября 2017Мир
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Трамп также заявил, что хорошее отношение к КНДР не работало на протяжении 25 лет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын / REUTERS
Президент США Дональд Трамп пообещал, что, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «справится» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.
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«Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — выразил уверенность Трамп.
Ранее Трамп заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон тратит время впустую, пытаясь вывести КНДР на диалог.
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