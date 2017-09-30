Трамп подписал документ о квотах на прием беженцев в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.

Читайте такжеТрамп уволил министра здравоохранения за полеты частными рейсами на бюджетные средства

Уточняется, что страна примет 19 тысяч беженцев из Африки, 5 тысяч из Восточной Азии, 2 тысячи из Европы и Центральной Азии. Остальные беженцы будут приняты из Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Вашингтон решил расширить список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.