В центре Москвы заметили спорткар с гербом Украины на капоте (фото)
13:13, 25 сентября 2017Мир
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Спорткар с гербом Украины и российской регистрацией замечен в центре российской столицы.
Авто в центре Москвы / фото facebook.com/varlamov
В центре Москвы заметили спортивное авто на российских номерах и с гербом Украины на капоте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский блогер Илья Варламов.
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"Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - говорится в его сообщении.
"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы это Украина напала на РФ?" - отмечают в комментария пользователи.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что по Киеву разъезжает авто с наклейкой "ДНР" на номерах.
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