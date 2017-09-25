В центре Москвы заметили спорткар с гербом Украины на капоте (фото)

В центре Москвы заметили спортивное авто на российских номерах и с гербом Украины на капоте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский блогер Илья Варламов.

Читайте такжеВ Одессе активисты сняли с болгарина футболку с надписью "Россия", а у белорусов изъяли "георгиевскую" ленту (фото)

"Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - говорится в его сообщении.

"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы это Украина напала на РФ?" - отмечают в комментария пользователи.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что по Киеву разъезжает авто с наклейкой "ДНР" на номерах.